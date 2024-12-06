Каток в Центральном парке Лобни откроется 7 декабря

В Лобне откроется новый каток в Центральном парке уже в эту субботу. Администрация города пригласила всех желающих на торжественное открытие.

Каток станет отличным местом для зимнего отдыха жителей и гостей города. На данный момент уже завершена разметка и идет процесс намораживания льда. Его толщина будет достигать пяти сантиметров, что обеспечит отличные условия для катания. Сеансы катания будут длиться один час, между ними будут перерывы для подготовки льда.

Ожидается, что открытие начнется 7 декабря в 15:00. Вход на каток будет свободным, и все желающие смогут принести свои коньки или взять их на прокат. Подготовка катка была организована в рамках программы по благоустройству города, и местные власти уверены, что он станет популярным местом для активного отдыха.

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