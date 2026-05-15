В Лобне открыли новый участок Северного подъезда

В Московской области запустили рабочее движение по новому участку Северного подъезда к Лобне, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Дорожники построили отрезок длиной 550 метров, который начинается от путепровода через железнодорожную линию в составе Северного обхода Лобни и доходит до улицы Лесной в СНТ «Лесная Полянка».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что дорогу построили по просьбе жителей близлежащих садоводческих некоммерческих товариществ. Раньше им приходилось делать крюк в 12 километров, чтобы выехать на Северный обход. Теперь у автомобилистов появилась возможность значительно сократить время в пути — в среднем на 20 минут.

Новую двухполосную дорогу открыли на год раньше срока. Она обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка» и ЖК «Восточный».

В рамках проекта на участке устроили дождевую канализацию и локальные очистные сооружения, а также построили пешеходную зону для комфорта и безопасности пешеходов. Были установлены шумозащитные экраны и бортовой камень.