В Лобне открыли новый пешеходный переход

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

30 декабря в городском округе Лобня введен в эксплуатацию новый надземный пешеходный переход. Он соединил улицы Кольцевая и Полевая.

Объект протяженностью более 80 метров связал две части города и обеспечил жителям микрорайона Восточный удобный доступ к социально значимым объектам. Конструкция включает пролетное строение и две башни с лестничными сходами.

«Для безопасности и комфорта переход оснащен антивандальным остеклением и системой освещения. В ближайшее время будут завершены пусконаладочные работы лифтов», — отметила глава округа Лобня Анна Кротова во время осмотра объекта.

Общая площадь остекления составила около трех тысяч квадратных метров. Монтажные работы, включая установку элементов на высоте до 16 метров, заняли около двух месяцев.

Запуск перехода значительно повысил безопасность и удобство для пешеходов при пересечении железнодорожных путей.