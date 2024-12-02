Большую новогоднюю елку установили в центре Лобни

В Лобне в Центральном парке состоялось торжественное открытие зимнего сезона. На празднике собрались около 5000 человек, чтобы поздравить друг друга с наступающим Новым годом.

В программе мероприятия были яркие выступления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Гостям предложили интерактивные игры, мастер-классы и горячие напитки для согрева. Внимание присутствующих привлекла речь главы города Анны Кротовой, которая рассказала о планах на будущее. Она вручила Деду Морозу символическое письмо с проектами, которые планируется реализовать в следующем году, среди которых создание сквера и парка «Защитников Москвы», лодочной станции, а также развитие инфраструктуры, включая проектирование улицы 40 лет Октября и завершение ремонта Северного обхода.

После речи Анны Кротовой традиционно состоялся момент, который все ждали — Дед Мороз и Снегурочка, вместе с командой главы города, включили огни на главной новогодней елке. Этот момент стал символом наступающих праздников и подарил горожанам особое новогоднее настроение.

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