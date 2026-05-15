В Лобне открыли движение по Северному подъезду

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

В Лобне открыли рабочее движение по первому участку Северного подъезда к городу. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Он отметил, что благодаря новой дороге время в пути для автомобилистов сократится примерно на 20 минут.

«Дорога была построена по просьбе жителей близлежащих СНТ — для выезда на Северный обход они были вынуждены делать крюк в 12 километров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорожники построили новый 550-метровый участок от путепровода через железную дорогу в составе Северного обхода Лобни до улицы Лесной в СНТ «Лесная Полянка».

Двухполосную дорогу открыли на год раньше срока. Она обеспечит дополнительный съезд к СНТ «Лесная Полянка», СНТ «Птичка» и ЖК «Восточный».

В рамках проекта на участке установили шумозащитные экраны, обустроили дождевую канализацию, локальные очистные сооружения и пешеходную зону.

«Запустили движение по первому участку Северного подъезда, который обеспечит жителям микрорайона Восточный прямой выезд на Северный обход», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

Строительство Северного подъезда продолжается. Второй и третий этапы проекта планируют завершить в четвертом квартале 2027 года.