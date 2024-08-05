Выставка о героях СВО открылась в галерее имени Коробкова в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В художественной галерее имени Коробкова в Лобне началась выставка «Новые герои Подмосковья». Картины посвящены памяти погибших участников специальной военной операции.

В экспозиции представлены 35 картин от подмосковных художников. Выставка «Новые герои Подмосковья» будет работать до 30 августа в галерее имени Владимира Коробкова по адресу: улица Ленина, дом № 16.

«Картины здесь не просто красивые — в них заложен смысл. Погрузитесь в мир искусства и ощутите эмоции, которые вызывают эти работы», — написала в Telegram-канале глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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