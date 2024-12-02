Студия песочной анимации открылась в Лобне

В центре досуга «Восточный» в Лобне начала работу студия рисования песком. Здесь можно научиться создавать картины из песка.

На открытии педагог Ольга Андреева показала, как работать с песком. Она создала новогодние картины, которые транслировались на экране. После этого гости сами попробовали рисовать. Дети и взрослые увлеченно создавали свои первые работы и познавали новый вид искусства.

Гости отметили, что рисование песком — это интересно и необычно. Также для всех устроили чаепитие со сладостями. Студия предлагает занятия для любого возраста. Найти ее можно по адресу: Лобня, улица Окружная 11, корпус 3.

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