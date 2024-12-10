Резиденция Деда Мороза начала работу в Центральном парке в Лобне

В Центральном парке культуры и отдыха Лобни открылся сказочный уголок для детей и взрослых. Теперь каждый желающий может отправить письмо с заветными желаниями и встретиться с главным зимним волшебником.

Резиденция Деда Мороза расположена в павильоне недалеко от недавно открытого катка. Здесь работает настоящая почта Деда Мороза, которая уже получила более шестидесяти писем от юных жителей Лобни. Встретиться с волшебником можно дважды в неделю: по средам с шести до восьми вечера и по субботам с полудня до двух часов дня. А почта работает ежедневно — приносите письма в будние дни с двух часов дня.

Напомним, что в этом году парк преобразился благодаря масштабной реконструкции. Появились теплые павильоны для мероприятий, а бесплатный каток уже радует посетителей. Здесь же можно взять напрокат коньки, чтобы полностью окунуться в зимнюю атмосферу.

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