В Лобне откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

В городе Лобня завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Флагман». Здание готово к эксплуатации, все необходимые документы получены. Сейчас в комплексе идет расстановка мебели и оборудования, особое внимание уделяется медицинскому блоку.

По словам инженера компании-подрядчика Алены Речиц, строительство началось 1 сентября 2024 года и завершилось 27 февраля 2026 года. Комплекс выполнен в едином дизайне для новых ФОКов Подмосковья. Бассейны наполнены водой, системы хлорирования и фильтрации работают в тестовом режиме. Установлены мобильный подъемник для маломобильных групп и спасательные круги по периметру чаш.

Руководитель теххозяйства компании-поставщика Виталий Петров рассказал, что в ФОКе будут работать три медицинских кабинета: один главный и два дополнительных у чаш детского и взрослого бассейнов. Основной медкабинет укомплектован всем необходимым оборудованием для оказания помощи.

Открыть ФОК «Флагман» для жителей Лобни планируется к 1 апреля.