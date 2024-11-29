Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года — 2024» провели в Лобне

В Лобне завершился муниципальный этап конкурса «Воспитатель года — 2024». В нем приняли участие четыре воспитателя, которые продемонстрировали свои навыки и креативность.

Конкурс прошел в несколько этапов: участники представляли портфолио, проводили открытые занятия, мастер-классы и делились опытом работы. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и сложность выбора победителя.

По итогам конкурса призером стала Александра Рузметова, воспитатель детского сада «Чайка». Она была отмечена за оригинальные подходы в обучении детей. Победу одержала Ольга Гринева, инструктор по физической культуре детского сада «Сказка». Она представит Лобню на областном этапе конкурса, который пройдет в апреле 2025 года.

«Ольга Сергеевна, вся Лобня будет поддерживать вас. Желаем удачи в следующем этапе! А всех участников хочу поблагодарить за упорство и труд», — сказала глава города Анна Кротова.

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