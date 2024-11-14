График ремонта котельной в микрорайоне Катюшки представили жителям Лобни

В Лобне прошло заседание Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Обсудили ситуацию с отоплением в микрорайоне Катюшки.

Генеральный директор котельной Дмитрий Шутов сообщил, что в ближайшие дни начнется замена котла, который вышел из строя. Работы по демонтажу планируют завершить до 20 ноября, после чего установят новое оборудование. Пуско-наладочные работы завершат до 15 декабря.

Глава города Анна Кротова подчеркнула, что ситуация находится под контролем. Все данные о котельной передаются в реальном времени, и управляющие компании обеспечивают отопление и горячую воду в домах. Также службы 112 будут внимательно отслеживать все заявки от жителей микрорайона Катюшки.

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