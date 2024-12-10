Коммунальные службы Лобни перевели на усиленный режим работы

Ежедневно службы расчищают дворы, тротуары и входные группы. На дорогах работают машины и бригады рабочих, а вывоз снега завершают через три дня после снегопада. Для школ и детских садов передали роторы для ручной уборки, благодаря чему все территории к началу учебной недели были очищены.

Глава города Анна Кротова отметила, что обращений по снегу стало в три с половиной раза меньше, чем год назад. Кроме того, в городе продолжается ремонт кровли на Аэропортовской улице, а фасады магазинов и кафе украшают к праздникам. На конкурс новогоднего оформления уже подано семь заявок от разных компаний.

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