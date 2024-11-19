Алгоритм действий в случае коммунальных аварий разработали в Лобне

В Лобне прошла встреча главы города Анны Кротовой с представителями управляющих компаний и поставщиков ресурсов. Обсудили, как действовать в случае аварий, чтобы быстро восстановить работу систем.

Совещание провели после субботнего инцидента, когда повреждение кабеля оставило часть города без света. Ремонт и подключение заняли много времени, что показало необходимость улучшить взаимодействие между службами.

Анна Кротова подчеркнула важность оперативной связи между сетевой компанией и управляющими организациями. По итогам встречи решено проверить жилые дома на наличие дополнительного кабеля подключения. Также в ближайшие дни пройдет общая противоаварийная тренировка.

Управляющие компании выделят сотрудников для связи с «МСК-Энерго», а к следующему году в Лобне планируют автоматизировать работу котельных. На крупных объектах операторы останутся, чтобы контролировать оборудование и реагировать на возможные сбои.

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