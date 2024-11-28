Установка новогодних елок началась во дворах в Лобне

В Лобне прошло еженедельное совещание по вопросам жилищно-коммунальных услуг под руководством главы города Анны Кротовой. В мероприятии приняли участие представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и других структур.

Одной из главных тем стало улучшение работы по уборке снега и наледи. Были выявлены недостатки, однако, по итогам обсуждения, разработаны новые подходы, которые будут зависеть от погодных условий.

Кроме того, участники совещания обсудили текущие работы на котельной в микрорайоне Катюшки, где сейчас идет подключение нового котла для обеспечения стабильного отопления.

В завершение встречи было затронуто украшение города к Новому году. Управляющие компании начали устанавливать елки во дворах и украшать входные группы многоквартирных домов. Также сотрудники администрации и подведомственных учреждений планируют участвовать в акции «Начни с себя», чтобы поддержать дисциплину оплаты коммунальных услуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».