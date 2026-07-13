В Лобне обновляют фасады многоквартирных домов

В Лобне продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в программу включены 66 объектов.

Недавно в микрорайоне Луговая завершили обновление фасада дома №2 в Научном городке. Специалисты провели облицовку здания, оштукатурили и окрасили цоколь и входные группы. На козырьки подъездов смонтировали профлисты, а также заменили двери. Жители уже отметили, что дом стал ярче и современнее.

Сейчас преображают фасад дома по адресу: улица Авиационная, 12. На площадку уже привезли стройматериалы. Помимо работ с фасадом, здесь запланированы замена общедомовых узлов учета систем горячего и холодного водоснабжения. Также проведут ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, центрального отопления и крыши.

Ранее глава городского округа Анна Кротова сообщала, что в этом году современные и красивые фасады получат 33 дома.