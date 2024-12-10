В Центральном парке культуры и отдыха Лобни начались работы по обновлению памятника «Детям — узникам фашизма». Скульпторы вручную восстанавливают каждую деталь, чтобы вернуть монументу прежний вид.

Из-за погодных условий металл, из которого выполнен памятник, начал разрушаться. Чтобы сохранить исторический облик, специалисты под руководством Алексея Шилова сначала создали цифровую копию. На ее основе создается физическая модель, которую позже отольют в бронзе. Этот материал известен своей прочностью и способностью выдерживать воздействие времени.

Памятник был установлен в 2015 году, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он напоминает о трагической судьбе детей, переживших ужасы фашистских лагерей. Благодаря предстоящей реставрации монумент сохранит свое значение для будущих поколений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».