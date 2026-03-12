В Лобне начнут продавать масштабную модель советского грузовика ЗИЛ-131

В городе Лобня в компании ООО «Звезда» началось производство масштабной сборной модели советского грузовика ЗИЛ-131. Новинка поступит в продажу в начале апреля, что стало радостной новостью для поклонников моделизма.

Технический директор Андрей Аксенов сообщил, что на заводе проходят финальные испытания. Модель будет состоять из семи отливок, для которых изготовлено семь пресс-форм. Тестовый образец уже собран и покрашен, он украсит упаковку продукта.

Процесс создания модели начинается в конструкторском бюро, где инженеры проектируют каждую деталь и создают чертежи. Затем оснастка изготавливается и проходит испытания в слесарном цехе. От первого теста до запуска в серию проходит около трех недель.

В цехе литья работа организована практически без участия человека: сырье подается автоматически, пластик впрыскивается в форму при температуре 220–230 градусов, а готовую отливку забирает робот. Производство полностью безотходное — брак перерабатывается во вторичный материал.

На фабрике хранится около двух тысяч пресс-форм — это «золотой фонд» завода. Каждая форма используется по мере необходимости, а ремонтируют их конструкторы инструментального цеха.