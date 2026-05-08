В Лобне начали восстанавливать асфальтобетонное покрытие

В городе Лобня приступили к восстановлению дорожного покрытия на Северном подъезде после установки линии дождевой канализации. Производитель работ Александр Карпеня сообщил, что сейчас ведутся работы на участке площадью 460 квадратных метров. Здесь уже проложили две большие накопительные емкости для приема воды со всего асфальтового покрытия с последующим отводом по кювету. Всего на объекте планируется уложить три слоя асфальта.

На объекте задействованы два механизированных катка, асфальтовый комплекс и 15 рабочих. В ближайшую неделю планируют завершить укладку асфальтобетонного покрытия, затем приступить к устройству ростверка. После этого нанесут дорожную разметку по постоянной схеме для открытия движения. Часть транспортного потока будет перенаправлена по временной схеме.

Новая двухполосная дорога «Северный подъезд к Лобне» протяженностью 500 метров пройдет вдоль железной дороги от Северного обхода в сторону микрорайона Восточный. Она обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю сеть Лобни, в частности к ЖК «Восточный», СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово. Завершить строительство планировалось в четвертом квартале 2025 года.