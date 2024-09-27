Спортивный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса началось в городском округе Лобня. Работы планируют закончить в 2025 году.

Спортивное сооружение будет многофункциональным. Кроме бассейна с чашей 25-метровой длины и шестью дорожками для плавания, в нем разместятся тренажерные и спортивные залы, медицинский блок и кафе.

Для самых маленьких горожан обустроят специальную зону с маленькой чашей и наполненным шариками сухим бассейном. На территории, прилегающей к спорткомплексу, расположится парковка и зоны отдыха, чтобы посетители могли чувствовать себя комфортно.

Специалисты уже организовали штаб строительства и временные дороги, огородили территорию, а также начали завозить строительные материалы.

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