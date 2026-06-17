В Лобне начали серийно собирать технологические модули для переработки молока

В цехе компании «Упаковочные системы», расположенном в городском округе Лобня, запустили серийную сборку технологических модулей для переработки молока.

По словам руководителя отдела разработки оборудования Николая Смольникова, сейчас доля отечественных комплектующих в оборудовании достигает 50%. Уже успешно замещены емкостное оборудование, теплообменники и панели управления. Специалисты продолжают работу над созданием российских клапанов и насосов.

Фабрика в Лобне сотрудничает с 250 заводами и выпускает 20 видов упаковки. Ее мощности позволяют производить до четырех миллиардов упаковок в год. С вводом дополнительного оборудования выпуск увеличится еще на 50%.

Смольников подчеркнул, что собственное программное обеспечение компании, в отличие от западных аналогов, не передает данные во внешние сети. Это гарантирует технологический суверенитет заказчиков.

Оборудование уже успешно работает на крупных предприятиях Центральной России и Поволжья, а также поставляется в Беларусь.