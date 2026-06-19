В Лобне начали обустраивать пешеходные тротуары в микрорайоне Южном

В городе Лобня начались работы по обустройству пешеходных тротуаров на улице Калинина. Начальник участка Макар Смбатян рассказал, что рабочие демонтировали старое покрытие и подготовили основание: уложили слои песка и щебня по 12 сантиметров каждый, пролили все битумом и утрамбовали. Сейчас бригада приступила к укладке первого слоя асфальта толщиной 5,5 сантиметра.

Работы ведутся на нечетной стороне улицы, всего будет обустроено восемь пешеходных тротуаров вдоль центральной дороги. На объекте задействовано восемь рабочих и необходимый комплект техники.

Ранее на улице Калинина у домов 11 и 13 провели ремонт дорожного полотна. Дорожный мастер Александр Астахов сообщал, что рабочие демонтировали старое покрытие, установили новый бордюрный камень и расширили проезжую часть. Также были перенесены опоры освещения.