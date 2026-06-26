Школу № 3 в Лобне капитально отремонтировали

В городе Лобня на улице Мирной продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова. На данный момент выполнено уже три четверти от общего объема работ, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Обновление школы проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». В пресс-службе уточнили, что сейчас рабочие активно шпаклюют и окрашивают стены, облицовывают поверхности плиткой. Параллельно благоустраивают территорию: делают тротуары, отмостку и наружные теплосети.

В ремонте задействовано более ста строителей и три единицы техники. После завершения работ здание площадью 4446,5 квадратных метра будет соответствовать современным образовательным стандартам. Будут обновлены учебные классы, спортивная зона, рекреационные помещения и инженерные коммуникации.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.