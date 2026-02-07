В Лобне коммунальщики помогают пожарным расчищать территорию после снегопада

Для расчистки парковки от снежных заносов к пожарным прибыл трактор коммунального предприятия. Техника сначала расчистила центральную часть территории и проезды. Затем сотрудники пожарной части, взяв в руки лопаты, стали подгребать снег к трактору, что ускорило процесс уборки.

Обычно пожарные справляются с уборкой снега самостоятельно, используя лопаты и скребки. «Перед разводом караула, в пять-шесть утра, мы обязательно убираем территорию. Если снегопады слабые, хватает одной уборки. А при таких снегопадах, как сейчас, выходим по три раза в день: утром, в обед и вечером. Бывает, что и четыре», — рассказал помощник начальника караула, старшина внутренней службы Алексей Тимофеев.

Утренняя расчистка территории необходима для того, чтобы сменяющемуся караулу передавалась чистая территория у фасада здания и перед воротами. Это позволяет пожарным машинам оперативно выезжать на вызовы. Также очищается снег на задней автостоянке части. Полный цикл работ занимает у огнеборцев от 30 до 40 минут.