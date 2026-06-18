В Лобне капитально ремонтируют коррекционную школу

В Коррекционной школе города Лобня начался капитальный ремонт. Строители демонтируют потолок в галерее у спортивного зала, чтобы заменить прогнившие элементы перекрытия.

В этой части здания планируют обновить инженерные сети, так как из-за многочисленных протечек в коридоре и зале ощущался запах канализации, а также были проблемы с системами отопления и водоснабжения. Комиссия решает, как поступить с прогнившими перекрытиями, но уже известно, что пол и потолок обновят, а стены облицуют керамогранитом.

В спортзале полностью заменят протекающую крышу и утеплят ее, чтобы избежать нароста сосулек зимой. Также обновят купол — элемент крыши со стеклами для дополнительного освещения. Внутри зала оштукатурят потолок и установят современные светодиодные светильники. Стены выровняют и покрасят, а на пол уложат прорезиненное покрытие для комфорта детей.

На втором этаже обустраивают столярную мастерскую, в школе их станет две. В кабинете установят новое оборудование, включая лазерный станок. Оценить ход ремонта пришел первый заместитель главы городского округа Владимир Зиновьев.

Работы планируют закончить к концу августа, а к 1 сентября школа будет оборудована обширной системой видеонаблюдения.