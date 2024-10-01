Более 500 многоквартирных домов подготовили к отопительному сезону в Лобне

Руководитель муниципалитета Анна Кротова рассказала, что здания получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. В 2024 году системы отопления в городе модернизировали. Было переложено около трех с половиной тысяч метров труб, заменили запорную арматуру, опрессовали 95 километров тепловых сетей.

В городском округе уже начали давать отопление в школы, детские сады и больницы. Сейчас также ведутся работы по обновлению наружного освещения. В Лобне заменили более 250 старых ламп на энергосберегающие и установили 50 новых столбов. Светлыми стали шесть улиц, 17 дворов и четыре детские площадки.

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