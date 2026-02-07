В Лобне идет строительство нового детского сада

В городе Лобня на месте бывшего дошкольного учреждения «Золотой петушок» полным ходом идет строительство детского сада, рассчитанного на 200 мест. Старые здания уже снесены, территория очищена от мусора, и начались работы по подготовке котлована.

«Сейчас на площадке 12 человек, две единицы техники. Недавно приступили к земляным работам, котлован еще не весь выкопан», — рассказал руководитель проекта Артем Кулаков.

Строителям приходится преодолевать трудности, связанные с погодными условиями. Из-за снегопада им приходится вручную вычищать чашу котлована и с помощью трактора убирать снег с территории. Внутри выкопанной части уже установлен тепляк для прогрева территории, что необходимо для последующей гидроизоляции.

Параллельно продолжаются подготовительные работы: установлено ограждение, завершается обустройство строительного городка и временных дорог для техники. Привезли материалы для создания фундамента.

Изначально планировалось сделать пристройку на 80 мест к старому зданию детского сада. Однако в мае прошлого года было принято решение полностью снести старое здание из-за ненадлежащего состояния подвального помещения и инженерных коммуникаций. Новый детский сад на 200 мест с отдельным спортивным залом и новым пищеблоком планируется завершить в первом квартале 2027 года.