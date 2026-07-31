В Лобне идет капитальный ремонт тепловой станции «Красная Поляна»

В Лобне продолжается капитальный ремонт районной тепловой станции «Красная Поляна». На данный момент объект готов на 75%. После модернизации к началу отопительного сезона котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой 75 многоквартирных домов и 11 социальных объектов.

Специалисты уже заменили все три котла, увеличив мощность станции с 60 до 69 мегаватт. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу трубопроводов, насосного оборудования, системы химической водоочистки, дымоходов и вспомогательных инженерных систем. После завершения строительно-монтажных работ специалисты приступят к пусконаладке оборудования.

На котельной внедрят современную систему автоматизации и диспетчеризации, которая позволит дистанционно контролировать работу оборудования и оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Работы проводят в рамках программы модернизации системы теплоснабжения Московской области. Завершить капитальный ремонт котельной «Красная Поляна» и основные работы на тепловых сетях планируют к началу отопительного сезона 2026 года.