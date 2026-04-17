В Лобне демонтировали аварийный дом 1930-х годов

В микрорайоне Луговая города Лобня завершился снос четырехэтажного аварийного жилого дома. Здание, построенное в 1930-х годах, имело деревянные перекрытия и кирпичные несущие стены.

По сообщению технического директора компании-подрядчика Алексея Дмитриева, работы по сносу заняли 15 дней. На объекте работал 22-тонный экскаватор с навесным оборудованием — демонтажным удлинителем. Также задействовали пять самосвалов объемом 35 кубов каждый.

Всего образовалось около 3000 кубов строительных отходов, которые вывезли на местные полигоны, расположенные на расстоянии 30 километров от места сноса. Площадь постройки составляла примерно 480 квадратных метров.

Теперь на площадке осталось убрать ограждение и засыпать последний коллектор с электрическим кабелем, после чего грунт разровняют. В ближайшее время территорию планируют передать администрации города.

В этом доме проживали сотрудники НИИ кормов имени Вильямса. В 2017 году здание признали аварийным из-за износа конструкций. В нем жили 45 семей (123 человека). Переселение началось в 2018 году и завершилось в 2024-м: все жильцы получили новое жилье. Что появится на месте снесенного здания, пока не решено — возможны реновация или благоустройство.