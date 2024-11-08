Сквер защитников Москвы благоустроят в Лобне

В Лобне в следующем году начнется благоустройство сквера защитников Москвы. Обновленный сквер станет многофункциональной зоной для отдыха, спорта и прогулок.

Центральным элементом будет мемориальная часть, где установят макет «Лобненского рубежа обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Вокруг монумента «Зенитное орудие» проведут реставрационные работы, возвращая исторический облик территории.

Для активного отдыха в сквере появятся новые спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также детская площадка. Будет оборудовано место для велоспорта и бегунов. Любители природы смогут наслаждаться прогулками на набережной с пирсом.

Для владельцев домашних животных предусмотрена специальная площадка для выгула собак. Этот проект — важный шаг на пути к созданию привлекательных общественных пространств в Лобне, которые будут удобными для всех горожан.

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