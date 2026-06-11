В Лобне благоустраивают сквер у стадиона «Москвич»

В городе Лобня продолжаются работы по благоустройству сквера у стадиона «Москвич». На площадке активно трудятся специалисты, задействованы десять человек и две единицы техники.

На данный момент уже обустроено основание под смотровую площадку в верхней части сквера. Проложена система электроснабжения, территория расчищена от мелколесья и аварийных деревьев. Заложено основание под пешеходные дорожки из двух слоев щебня, благодаря чему дорожки подняты на несколько десятков сантиметров и не будут заливаться водой во время дождя. Сейчас на дорожки засыпают и разравнивают слой песка, после чего будет уложена тротуарная плитка производства местной компании «Штайнгот». Между плитами позже засыплют кварцевый песок.

Глава Лобни Анна Кротова сообщила в своем Телеграм-канале, что у воды будет обустроен остров со смотровой площадкой, который соединит с берегом мост. Для проведения работ будет использоваться специальная техника — плавучий экскаватор. Рядом с прудом появится кафе с зоной отдыха, шезлонгами и причалом для проката лодок.

Также в нижней части сквера планируется установка новой детской площадки.