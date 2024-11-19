Турнир по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова пройдет в Лобне 23 ноября

Турнир посвящен памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Его проводит клуб дзюдо «БрандКом-Мастер», а для Лобни это уже одиннадцатые по счету соревнования.

Состязания пройдут по адресу: улица Ленина, дом шестьдесят пять. Турнир назван в честь Вячеслава Ивановича Сахнова — героя, отдавшего жизнь при выполнении боевой задачи.

Сахнов родился четвертого ноября 1968 года в поселке Красная Поляна. В 2008 году он участвовал в операции по предотвращению захвата школы в Дербенте. Благодаря его действиям, спецподразделение смогло перегруппироваться и выполнить задачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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