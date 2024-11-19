Турнир по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова пройдет в Лобне 23 ноября
Во Дворце спорта «Лобня» состоится традиционный турнир «Мемориал Вячеслава Сахнова». Соревнования начнутся 23 ноября.
Турнир посвящен памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Его проводит клуб дзюдо «БрандКом-Мастер», а для Лобни это уже одиннадцатые по счету соревнования.
Состязания пройдут по адресу: улица Ленина, дом шестьдесят пять. Турнир назван в честь Вячеслава Ивановича Сахнова — героя, отдавшего жизнь при выполнении боевой задачи.
Сахнов родился четвертого ноября 1968 года в поселке Красная Поляна. В 2008 году он участвовал в операции по предотвращению захвата школы в Дербенте. Благодаря его действиям, спецподразделение смогло перегруппироваться и выполнить задачу.
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