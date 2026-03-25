В Лобне активно возводят новый детский сад

Число специалистов на строительной площадке постепенно растет: если месяц назад здесь работало 10 человек, то сейчас их уже 17. Также задействованы две единицы техники.

Начальник участка Александр Шеин рассказал, что сейчас специалисты укрепляют среднюю часть фундаментной плиты с помощью армирующей сетки. Ее укладывают в два слоя, места перекрещивания скрепляют вязальной проволокой. Затем будут установлены поддерживающие каркасы, и сверху уложат еще два слоя сетки по такому же принципу. После этого планируется залить бетон. Эти работы намерены завершить до конца недели.

Ранее строители уже укрепили первую часть плиты и установили на ней специальные конструкции, которые будут поддерживать перекрытия подвала и полов первого этажа.

Изначально к зданию детского сада планировалось сделать пристройку на 80 мест. Однако в мае прошлого года после консультации со специалистами было принято решение полностью снести старое здание из-за ненадлежащего состояния подвального помещения и инженерных коммуникаций. На его месте появится современный детский сад с отдельным спортивным залом, новым пищеблоком и всем необходимым для детей.