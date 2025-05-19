В люберецком роддоме будущих мам обучили уходу за новорожденными

Обучающие занятия для будущих мам прошли в роддоме МОЦОМД в пятницу. Для женщин провели лекцию и практику по пеленанию, гигиене, грудному вскармливанию и профилактике проблем у детей в первые недели жизни. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Встречу проводила опытный врач-неонатолог, заведующая отделением новорожденных Ольгой Сафроновой. Особое внимание она уделила безопасности младенцев, их правильному положению во время сна и купания.

«Мы планируем регулярно проводить подобные занятия, расширяя программу и привлекая к участию больше будущих родителей. В будущем планируется ввести курс для будущих отцов, акцентируя внимание на их роли в поддержке мамы и уходе за ребенком», — отметила Сафронова.

Следующие занятие состоится 22 мая в 15:00. Лекцию посвятят вопросам вскармливания. Приглашаются все желающие. Вход свободный, запись не требуется.