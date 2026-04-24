В лицее в Клину продолжается капитальный ремонт

В городе Клин, по адресу Бородинский проезд 23, полным ходом идет капитальный ремонт здания лицея. В работах задействовано 65 человек. Они занимаются подготовкой кровли к замене, выгружая шлак. Кроме того, ведутся фасадные работы и внутренние — прокладываются трубы для отопления, водоснабжения и канализации. На втором и третьем этажах укладывают электропроводку.

Из-за похолодания заливку пола на первом этаже пришлось перенести на следующую неделю, так как эти работы требуют более теплой погоды.

Начальник участка Александр Варкентин сообщил, что ремонт идет по графику. Сейчас общая готовность объекта составляет 38%. В отделении лицея имени Менделеева также ведется оборудование новой спортивной площадки — демонтируют старые снаряды и турники.

Лицей на Бородинском проезде был открыт в 1962 году, и капитальный ремонт здесь проводится впервые. Работы ведутся в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

После завершения ремонта обновленный лицей примет учеников и педагогов 1 сентября этого года. Также в Клину капитально ремонтируют детский сад на Бородинском проезде и гимназию имени Ушинского.