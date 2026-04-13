В лицее в деревне Радумля завершается капитальный ремонт

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск завершается капитальный ремонт лицея. Подрядчики практически завершили обновление кровли: сделали пароизоляцию и обрешетку, осталось только закрыть конструкцию металлом. Фасад здания почти готов, окна установлены полностью.

Параллельно строители ведут внутреннюю отделку. На втором этаже подготовлена основа под чистовую отделку, выполнена разводка систем отопления. В ближайшее время рабочие приступят к укладке плитки. Завершаются электромонтажные работы, готовятся к установке двери.

«Изменения уже хорошо заметны. Очень надеюсь, что успеем в срок, и к сентябрю дети уже будут учиться в нашем обновленном лицее», — поделился директор лицея Владимир Красин.