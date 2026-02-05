В лицее Шатуры открылась секция по работе с беспилотниками

С начала учебного года в лицее городского округа Шатура заработала секция «Стальные крылья». Кружок по сборке, программированию и пилотированию беспилотных летательных аппаратов вызвал живой интерес у школьников.

Инициатором проекта и его руководителем стал Максим Растрыгин — выпускник лицея, преподаватель математики и студент. Он совмещает преподавание с практической работой в кружке и внимательно следит за учебным процессом.

В просторном помещении секции оборудовали три зоны: компьютерную для программирования аппаратов, мастерскую с верстаками для сборки и разборки и полетную зону, которая стала самой популярной среди детей. Создание секции стало возможным благодаря усилиям лицея.

Кружок быстро развивается, и уже есть первые достижения: на недавнем региональном чемпионате учащиеся лицея показали высокие результаты. Директор лицея Александр Кошелев гордится новым направлением и его успехами.