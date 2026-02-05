В лицее Орехово-Зуева запустят математические классы

В Орехово-Зуевском лицее №9 с этого учебного года начался проект «Математические классы Подмосковья». Для учеников пятых и десятых классов введены специализированные программы подготовки.

Лицей стал одним из ключевых участников регионального проекта, направленного на развитие математических способностей у детей. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея №9 подчеркнула, что благодаря проекту наблюдается высокая вовлеченность учеников в изучение точных наук. Увеличено количество часов на углубленное освоение математики, что положительно сказывается на успеваемости ребят.

Помимо основных занятий, предусмотрена обширная внеклассная деятельность. Ученикам пятых классов предлагаются занятия по олимпиадной математике, а старшеклассники получают дополнительную подготовку к ЕГЭ.

Программа также предусматривает расширение объема изучения информатики для младших классов и физики для старшеклассников. Для десятых классов предусмотрено разделение по направлениям: инженерия и информационные технологии.

Чтобы попасть в такие классы, ученики должны пройти конкурсный отбор, который проводит математический центр «Вектор». Педагоги также проходят особый отбор и повышают свою квалификацию согласно требованиям регионального исследования компетенций учителей.

Учительница математики Ирина Цибис отметила, что с внедрением проекта она чувствует еще больше ответственности. Главная задача педагогов — улучшение качества знаний, развитие логического мышления и успешная подготовка учеников к участию в олимпиадах.