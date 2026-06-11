В лицее № 4 начали внутреннюю отделку нового гимнастического зала

На территории лицея № 4 продолжается строительство нового спортивного объекта — гимнастического зала. Общестроительные работы уже завершены, специалисты приступили к внутренней отделке манежа.

Согласно проекту, в здании будут три раздевалки с душевыми и шкафчиками, массажный и медицинский кабинеты, комната матери и ребенка, а также общая детская.

С началом нового учебного года в зале планируют проводить занятия по парной и групповой акробатике, аэробике и прыжкам на батуте. Одновременно здесь смогут заниматься до ста пятидесяти спортсменов.

Объект строится на условиях государственно-частного партнерства. Предполагается, что в первой половине дня в зале будут заниматься ученики лицея в рамках школьной программы, а после обеда начнутся тренировки юных спортсменов.