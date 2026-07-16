В лицее №23 Белоозерского завершается капитальный ремонт

Капитальный ремонт лицея №23 в городе Белоозерский выполнен почти на 80%. Рабочие завершают устройство бетонных полов в подвале.

«Ведутся финишные отделочные работы по этажам: покраска стен, устройство потолков. Заканчиваем укладку плитки в пищеблоке, идет укладка линолеума на втором и третьем этажах», — рассказал начальник участка генеральной подрядной организации «СК Молния» Алексей Ушков.

Он также уточнил, что по инженерным работам на 100% выполнены монтаж холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления. Кроме того, завершены работы по установке окон и подоконников, монтажу кровли.

Сейчас на объекте монтируют оконечные устройства слаботочных систем и ведут электромонтажные работы. Также идет подготовка к благоустройству территории.

Всего в ремонтных работах задействованы 57 человек и 2 техники: бетономешалка и экскаватор-погрузчик. Сдать готовый лицей планируется к 1 сентября.