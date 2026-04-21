В лицее № 23 Белоозерского продолжается капитальный ремонт

В городе Белоозерский, который относится к Воскресенскому округу, продолжается капитальный ремонт лицея №23. По словам начальника участка ООО «СК Молния» Алексея Ушкова, готовность объекта составляет 42%. На данный момент на стройплощадке работают 55 человек и трактор.

Строители уже начали завершающие отделочные работы: на втором и третьем этажах шпаклюют стены, готовят их к покраске. Параллельно ведутся работы по устройству полусухих стяжек и монтажу коробов из гипсокартона. Вскоре специалисты приступят к укладке плитки в санузлах.

Также строители заканчивают делать мягкую кровлю и менять окна. В здании уже заменили системы канализации, холодного и горячего водоснабжения. Сейчас меняют систему отопления, проводят электромонтажные работы и монтируют слаботочные системы.

Здание общей площадью 8303 квадратных метра полностью преобразится. Фасад станет современным вентилируемым, отделанным разноцветной керамогранитной плиткой. Специалисты также обустроят входные группы, закупят новую мебель и оборудование. Территорию благоустроят: заменят асфальт и ограждение.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.