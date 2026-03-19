Лицей № 2 в Протвине капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Гагарина в подмосковном городе Протвино, входящем в городской округ Серпухов, продолжается капитальный ремонт Лицея №2. По сообщению пресс-службы регионального Минстройкомплекса, на данный момент строительная готовность объекта составляет 38%.

На объекте трудятся 50 человек и задействована 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы и сейчас ведут отделочные и общестроительные. Параллельно завершается ремонт кровли, ведутся электромонтажные работы и монтаж инженерных коммуникаций.

В здании общей площадью 6 796,1 кв. м. проведут кровельные, фасадные и отделочные работы. Также обновят входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. В рамках реконструкции благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области. Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.