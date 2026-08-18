В Лицее №2 в Протвино городского округа Серпухов завершили капитальный ремонт

На улице Гагарина в подмосковном Протвино городского округа Серпухов завершился капитальный ремонт Лицея №2. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В здании площадью более 6 тысяч квадратных метров специалисты провели кровельные, фасадные и отделочные работы. Кроме того, обновили входную группу и заменили системы отопления, вентиляции и канализации.

В рамках реконструкции также благоустроили прилегающую территорию, закупили новую мебель и оборудование.

Ремонтные работы проводились в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.