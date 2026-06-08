Лицей № 2 в Протвине капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт Лицея №2 на улице Гагарина в подмосковном Протвино городского округа Серпухов близится к завершению. По информации пресс-службы регионального Минстройкомплекса, готовность объекта достигла 75%.

Сейчас на объекте работают 50 человек и одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы и приступили к отделочным и общестроительным. Параллельно завершается ремонт кровли, ведутся фасадные и электромонтажные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций.

В здании общей площадью 6 796,1 кв. м. проведут кровельные, фасадные и отделочные работы, обновят входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, в рамках реконструкции благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Ремонт лицея ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.