В лицее № 1 городского округа Ступино идет капитальный ремонт

В здании ступинского лицея №1 полным ходом идут ремонтные работы. Рабочие приступили к монтажу инженерных систем: прокладывают электросети и слаботочные сети, устанавливают сантехнику, вентиляцию, канализацию и радиаторы отопления.

Параллельно с этим идет отделка помещений — штукатурят и шпаклюют стены. В помещениях возводят новые кирпичные перегородки, а в подвале завершают демонтаж старых вентиляционных систем. Снаружи здания продолжается утепление фасада.

Прораб ООО «Воздвижение» Олег Камболов сообщил, что на объекте задействованы 94 рабочих: 91 строитель и 7 инженерно-технических специалистов. Также в ремонте задействован один трактор-погрузчик, который подвозит стройматериалы и ведет расчистку территории.

На данный момент в здании школы на 90 процентов завершено устройство стяжки пола, общая площадь которого составляет около семи тысяч квадратных метров. До завершения работ остался один день. Еще до наступления зимы здесь заменили кровлю. Общая строительная готовность объекта составляет 22 процента.

Капитальный ремонт лицея №1 идет согласно графику. Прораб отметил, что количество рабочих будет наращиваться. С наступлением тепла планируется приступить к благоустройству территории. Согласно проекту, в образовательном учреждении появится новое спортивное ядро, детские площадки и полоса препятствий. Сдача объекта запланирована на конец августа.