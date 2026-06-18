Лицей № 23 в Воскресенске капитально отремонтируют к сенятбрю
В городе Белоозерский продолжается капитальный ремонт здания лицея № 23. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, общая готовность объекта составляет 60%.
Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».
Площадь здания — 8 303 квадратных метра. Запланированы внутренние отделочные работы, замена всех инженерных коммуникаций, ремонт фасада и кровли.
На данный момент на объекте работают более шестидесяти человек и одна единица спецтехники. Рабочие занимаются отделкой: шпаклевкой стен, заливкой наливных полов, укладкой керамогранитных плит на лестничных маршах и керамической плитки в санузлах и пищеблоке, а также монтажом подвесных потолков. Кроме того, устанавливают радиаторы отопления, прокладывают электрические сети и делают вентиляционные короба.
Открыть школу после капитального ремонта планируют первого сентября 2026 года.