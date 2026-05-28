В лицее-интернате в Радумле завершат капитальный ремонт к началу учебного года

В лицее-интернате, расположенном в деревне Радумля городского округа Солнечногорск, активно продолжается капитальный ремонт. На данный момент выполнено 73% от общего объема необходимых работ.

Внутри здания специалисты занимаются чистовой отделкой: красят стены и готовят полы для укладки линолеума. На втором этаже уже полностью выложена напольная плитка, на пищеблоке укладка близится к завершению.

За время капитального ремонта в лицее-интернате полностью заменены инженерные сети, система отопления и вентиляции. Установлено новое освещение, а в классах, спальных комнатах и столовой монтируются энергосберегающие окна и двери.

Особое внимание уделяется безопасности: установлена пожарная сигнализация и система оповещения.

Строители работают в соответствии с утвержденным графиком. Подрядчик не допускает задержек, и администрация учреждения уверена, что 1 сентября ученики смогут приступить к занятиям в обновленном здании.

Родители учащихся с нетерпением ждут завершения ремонтных работ, так как старая школа давно требовала серьезной модернизации.

Завершение всех работ запланировано на конец лета, чтобы учреждение успело получить лицензию и открыться для учеников в День знаний.