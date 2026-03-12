В лицее-интернате в Радумле завершается капитальный ремонт

В лицее-интернате, расположенном в деревне Радумля городского округа Солнечногорск, продолжается капитальный ремонт. Начатые в январе работы сейчас находятся в активной фазе. Строители сосредоточились на внутренней отделке и обновлении фасада здания.

По сообщению представителя подрядной организации, наиболее сложные этапы уже позади. Специалисты завершили демонтаж старых покрытий и кровли, сняли изношенные полы, очистили стены от старой штукатурки и вывезли строительный мусор.

На данный момент внутренние работы выполнены на 70%. Практически завершена штукатурка стен, и рабочие готовятся к финишной шпаклевке. Параллельно идет подготовка к бетонированию полов — для укрепления будущей стяжки монтируются жестяные листы.

Фасад здания готов на 60%, а кровля заменена наполовину. Установка новых стеклопакетов выполнена на 40% окон.

Подрядчик планирует завершить основные строительные работы к концу марта — началу апреля. Ремонт идет по графику, все необходимые материалы завезены, а строительный мусор вывозится своевременно.