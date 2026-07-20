В лицее имени Менделеева в Клину завершается ремонт с уникальными художественными работами

В третьем отделении лицея имени Д. И. Менделеева в городе Клин специалисты завершают масштабные художественные работы. Школа готовится к открытию после капитального ремонта 1 сентября.

Команда художников-монументалистов мастерской Алексея Шилова активно преображает школьные интерьеры. Они рассказывают историю родного города через современное монументальное искусство.

На стенах со второго по третий этажи четырех лестничных маршей уже появились яркие фрески. Они выполнены вручную антивандальными премиум-красками. Также художники оформляют актовый зал со столовой написанной театральной сценой.

Каждая картина на стенах повествует о значимых людях и событиях, связанных с Клинским краем. Например, одна из лестниц посвящена Дмитрию Менделееву. Здесь отображены эпизоды из его жизни, где ученый пролетает над достопримечательностями на шаровом аэростате.

На другой лестнице профессионалы представили героев из книг Аркадия Гайдара, также писавшего в Клину. Здесь можно узнать персонажей из «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Дым в лесу» и других произведений.

По словам художницы Анны Фоминой, поверхности фресок устойчивы к мелким повреждениям и загрязнениям — со временем экспозиции приобретут более благородный вид. Главное — беречь их от тяжелых и острых предметов.

Работы выполняются в технике сграффито с полимерной штукатуркой. Бригада из шести человек — выпускников факультета графики, живописцев и монументалистов — применяет резаки, кисти, шпатели и мастихины для создания объемных изображений.

Все работы планируется завершить к 1 августа. Проект реализуется под названием «Моя школа — моя история» при поддержке правительства и губернатора Подмосковья.