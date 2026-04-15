В лицее городского округа Ступино идет капитальный ремонт

В ступинском лицее №1 активно ведутся фасадные работы. Стены здания уже обшивают минеральной ватой толщиной 150 миллиметров. Следующим шагом будет монтаж системы вентилируемого фасада — установка металлопрофилей и кронштейнов. Завершающим этапом станет облицовка керамогранитными плитами. Уже сейчас можно увидеть изменения со стороны главного входа в лицей. Цветовая палитра фасада включает белый, пастельно-терракотовый, бежевый и серый цвета.

Кровельные работы близятся к завершению: специалисты обклеивают примыкания парапетов гидроизоляцией. Внутри здания продолжаются электромонтажные работы, устанавливаются слаботочные системы и система «Безопасный регион». Сантехники занимаются сетями водоснабжения, канализации и отопления. На втором и третьем этажах идет чистовая отделка стен стекломагниевыми листами. В санузлах и других помещениях укладывается плитка на полы и стены.

Прораб ООО «Воздвижение» Олег Камболов отметил, что стяжка полов в здании полностью выполнена. Готовятся приступить к благоустройству территории: расчищают площадки перед заходом специалистов. В работах задействовано около ста человек. Строительная готовность лицея уже превысила 55%. Капитальный ремонт идет по графику, завершить работы планируют до конца августа.