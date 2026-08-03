В лицее города Протвино в городском округе Серпухов идут последние приготовления к 1 сентября

В Протвино строители завершают работы во втором корпусе лицея. Внутренние отделочные работы уже позади, теперь специалисты занимаются территорией вокруг здания.

На улице идет подготовка будущих газонов — рассыпается плодородный грунт. Одновременно с этим монтируется брусчатка на дорожках и устанавливаются опоры освещения.

По словам руководителя проекта компании «Строй Инвест» Сергея Кузнецова, готовность установки бордюрного камня составляет 99%. Почти завершены работы по укладке брусчатки во внутренних дворах. Планируется, что финишное асфальтовое покрытие будет уложено к 15 августа, после чего все наружные работы будут завершены.

Особое внимание уделяется доступной среде. Для маломобильных групп населения смонтированы два пандуса, идет установка кнопок вызова. Учителя уже начали знакомиться с обновленными классами и помещениями.

Все работы — как внутренние, так и внешние — будут полностью закончены до 1 сентября, и дети сядут за парты обновленного лицея строго в срок.